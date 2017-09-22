Веб - разработчик
Меня зовут Цедрик Илья и я свободный веб-разработчик.
Если вы хотите быть уверенны в качестве своей работы и получить проект таким, каким вы его видите, я помогу вам с этим. Возврат денег если моя работа будет не профессиональной.
Мои навыки в действии на: Codepen
Навыки:
- HTML5;
- CSS3;
- Scss;
- SassScript
- JavaScript;
- jQuery
- Адаптивная/фиксированная верстка;
- Кроссбраузерная верстка;
- Работа с CMS (WordPress);
- Валидный, семантический код;
- Качественную работу.
- Постоянный контакт.
- Доступен 24/7
- Если будет нужно подтверждение своих работ.
- Карта Сбербанк
- WebMoney (WMR)
- Яндекс деньги
- Qiwi кошелек
- +79605817070
- [email protected]
- Страница Вконтакте
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$100
5 баллов
5 лет назад
Выполнил достаточный фронт работ, но очень медленно и постоянно с ошибками, по факту работали на двоих он делал я постоянно находил однотипные ошибки и недоработки. Хотя в общении достаточно адекватный и приятный парень, возможно осознает свои ошибки, но из-за нехватки времени постоянное динамо. можно работать если постоянно стоять над душой и пинать. Я не сторонник такого подхода.
Ответный отзыв
Медленно отвечает, меняет требования и не знает чего хочет, задержки с оплатой) Мнение не только мое аналогично.
$10
10 баллов
6 лет назад
Илья сделал все очень быстро и качественно, рекомендую работать.
Ответный отзыв
Приятная девушка, легко работать. Рекомендую!
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга