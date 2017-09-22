Веб - разработчик

Меня зовут Цедрик Илья и я свободный веб-разработчик.

Если вы хотите быть уверенны в качестве своей работы и получить проект таким, каким вы его видите, я помогу вам с этим. Возврат денег если моя работа будет не профессиональной.

Мои навыки в действии на: Codepen

Навыки:

HTML5;

CSS3;

Scss;

SassScript

JavaScript;

jQuery

Адаптивная/фиксированная верстка;

Кроссбраузерная верстка;

Работа с CMS (WordPress);

Валидный, семантический код;

Качественную работу.

Постоянный контакт.

Доступен 24/7

Если будет нужно подтверждение своих работ.