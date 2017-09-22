cedrik

Илья Цедрик cedrik

 
30 летРоссия/Смоленск
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Веб - разработчик

Меня зовут Цедрик Илья и я свободный веб-разработчик.

Если вы хотите быть уверенны в качестве своей работы и получить проект таким, каким вы его видите, я помогу вам с этим. Возврат денег если моя работа будет не профессиональной.

Мои навыки в действии на: Codepen

Навыки:

  • HTML5;
  • CSS3;
  • Scss;
  • SassScript
  • JavaScript;
  • jQuery
  • Адаптивная/фиксированная верстка;
  • Кроссбраузерная верстка;
  • Работа с CMS (WordPress);
  • Валидный, семантический код;
Я предоставлю:
  • Качественную работу.
  • Постоянный контакт.
  • Доступен 24/7
  • Если будет нужно подтверждение своих работ.
Оплата осуществляется одним любым удобным способом:

  • Карта Сбербанк
  • WebMoney (WMR)
  • Яндекс деньги
  • Qiwi кошелек
Контакты:

JavascriptWordPressHTMLjQuerySCSS
Отзывы заказчиков
SergYog
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
5 баллов
5 лет назад
Верстка лендинг пейджа по готовому шаблону
Выполнил достаточный фронт работ, но очень медленно и постоянно с ошибками, по факту работали на двоих он делал я постоянно находил однотипные ошибки и недоработки. Хотя в общении достаточно адекватный и приятный парень, возможно осознает свои ошибки, но из-за нехватки времени постоянное динамо. можно работать если постоянно стоять над душой и пинать. Я не сторонник такого подхода.
Медленно отвечает, меняет требования и не знает чего хочет, задержки с оплатой) Мнение не только мое аналогично.
Ответный отзыв
sp_29
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Переделать лэиндинг
Илья сделал все очень быстро и качественно, рекомендую работать.
Приятная девушка, легко работать. Рекомендую!
Ответный отзыв
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга