Грабер Телефонов для нескольких сайтов

Здравствуйте.

Задача:

1. Написать грабер который вытянет с нескольких сайтов номера телефонов плюс имя и сохранит их в SQL таблице.

2. Написать скрипт в котором можно подключить какой то из платных SMS сервисов и выслать определенный текст на номера сохраненные в таблице из пункта 1.

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