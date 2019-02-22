Доделать бэкенд магазина

Детали в личку..

Общий список задач

1. Нужно описать архитектуру сервиса: форум, блог, опросы, маркет... (что-то из этого уже есть почти готовое)

2. Учесть: авторизация (+ поведения авторизирован/не авторизирован + решения ресетапи) + разграничения ролей (также поведения при ролях … ) + обновления данных + сео линки (прелинковка) + сео метаданные + привязка ответа к пользователю + локальное сохранения состояния и тд.

3. Проконтролировать реализацию у наших специалистов, распределить задачи, коррекция, принять корректно работающий вариант, интегрировать

4. Laravel 5.7, Vue2 (vuex, vuetify) , nuxt.js, MySql

Бюджеты не раздуты.

Наличие времени и говорящего скайпа.