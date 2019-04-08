Доработки сайта на Джианго, питон

Веб-программированиеЗавершен1 заявка204 просмотра
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5 лет назад
seobit
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Dem4ak
Роман 
32 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$30
1 день
WMZ
Все ок)
Все ок
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