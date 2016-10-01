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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
6 лет назад
Python
Все ок)
Ответный отзыв
Все ок
$95
10 баллов
8 лет назад
WordPress
Рома сделал все очень качественно и быстро. На данный момент оказывает поддержку своей роботы. Мелкие допилы бесплатно по запросу. Рекомендую Романа как хорошего специалиста!
Ответный отзыв
Все супер!
$40
10 баллов
8 лет назад
MODXWordPress
Все отлично!
Ответный отзыв
Четко поставлена задача, моментальная оплата. Рекомендую.
$10
10 баллов
9 лет назад
Роман показал себя как отличный специалист. Верстка выполнена очень быстро и качественно. Правки внесены моментально! Рекомендую всем и сам продолжу сотрудничество!
Ответный отзыв
С Дмитрием приятно работать. Всегда был на связи. Задача поставлена на 5+. Рекомендую!