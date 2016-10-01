Dem4ak

Роман Dem4ak

 
33 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Front-end developer
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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков

seobit
37 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Доработки сайта на Джианго, питон
Python
Все ок)
Все ок
Ответный отзыв
misha_evro
38 лет
17 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$95
10 баллов
8 лет назад
Верстка макета для Wordpress
WordPress
Рома сделал все очень качественно и быстро. На данный момент оказывает поддержку своей роботы. Мелкие допилы бесплатно по запросу. Рекомендую Романа как хорошего специалиста!
Все супер!
Ответный отзыв
brandway
38 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Натянуть дизайн на вордпресс
MODXWordPress
Все отлично!
Четко поставлена задача, моментальная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
servisecomp
Романов 
41 год
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
5 отзывов
$10
10 баллов
9 лет назад
Адаптивная верстка лендинга
Роман показал себя как отличный специалист. Верстка выполнена очень быстро и качественно. Правки внесены моментально! Рекомендую всем и сам продолжу сотрудничество!
С Дмитрием приятно работать. Всегда был на связи. Задача поставлена на 5+. Рекомендую!
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