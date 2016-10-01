Адаптивная верстка лендинга

HTML-версткаЗавершен33 заявки895 просмотров
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Добрый день! Надо сверстать адаптивно ЛП. Макет сделан по сетке Bootstrap3.

От Вас стоимость и сроки (точные)

Без предоплат.

7 лет назад
servisecomp
Романов 
40 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
Dem4ak
Роман 
32 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$10
1 день
Роман показал себя как отличный специалист. Верстка выполнена очень быстро и качественно. Правки внесены моментально! Рекомендую всем и сам продолжу сотрудничество!
С Дмитрием приятно работать. Всегда был на связи. Задача поставлена на 5+. Рекомендую!
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