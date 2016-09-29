Адаптивная верстка Drupal solarvilla.ru

HTML-версткаЗакрыт4 заявки150 просмотров
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Добрый день, необходимо доделать адаптивную верстку для сайта

Solarvilla.ru

Можно разбить проект на этапы, по разделам сайта. 

Вложил пару примеров. 

Drupal
7 лет назад
nbhd
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
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