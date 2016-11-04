Подготовить верстку нескольких страниц сайта со скриптами

HTML-версткаЗавершен1 заявка131 просмотр
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Необходимо подготовить верстку сайта по макетам PSD. При верстке страниц нужно строго придерживаться эскизов в файлах PSD. Верстка должна быть кроссбраузерной для всех основных браузеров Google Chrome v. 30+, Opera v. 12+, FireFox v. 38+, Safari v. 5+, Android v. 4+, OperaMini v. 4+, Internet Explorer v. 9+, так же верстка должна быть адаптивной и работать без крашей на всех типах устройств. Так же на сервисе должна быть реализована идентификация браузера и его версии, если браузер более поздний нежели указанные версии выше, тогда должно выводиться окно с предложением обновить браузер на последнюю актуальную версию (данный функционал с нуля делать не нужно, необходимо использовать конструктор от Яндекса). Необходимо сверстать: Форма авторизации, Форма регистрации, Главная страница, Результаты поиска, Анкета партнера, Страница изменения пароля, Детализация услуги, 404 ошибка, всплывающие модальные окна для анкеты пользователя и т д. На всех страницах должен быть реализован функционал заложенный на страницах (без учета взаимодействия с базой данной, взаимодействие с БД реализовывается отдельным этапом). Отдельная панель администратора на данном этапе так же не реализуется. Остальные подробности проекта находятся в приложенном ТЗ.

7 лет назад
RSergeyRA
Сергей 
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
dmiigozavr
47 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
7 лет назад
$50
4 дня
Первый проект, который делаю с Дмитрием, и если честно - очень сильно удивил: 1. высокое качество проделанной работы, макеты сверстал в прямом смысле этого слова пиксель в пиксель, я к этим вещам очень придирчивый, а Дмитрий сделал свою работу так что даже замечание сделать просто невозможно 2. очень терпеливо отнесся ко всем правкам которые поступали по верстке (а их было очень много, особенно в части юзабилити которые не были учтены в ТЗ), действительно сработал на идеальный результат, а не на формальное исполнение ТЗ, это наверное первый исполнитель по фронталке кто действительно с душою подошел к выполнению проекта 3. всегда на связи - очень важный момент для оперативности реализации проекта и решения возникающих вопросов Для всех кому важно качество проделанной работы - рекомендую Дмитрия для сотрудничества!
Очень понравилось работать с Сергеем. Задача была интересной. В сложных для исполнения ситуациях Сергей всегда был готов идти на компромисс, четко представляя чего хочет. По завершении работы оплата была произведена незамедлительно. Буду рад дальнейшему сотрудничеству. Рекомендую.
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