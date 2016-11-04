Подготовить верстку нескольких страниц сайта со скриптами

Добрый день! Требуется выполнить рекомендации гугла по оптимизации сайта https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru&url=http%3A%2F%2Fwww.coffemobil.com.ua%2F Работа по сайту ведётся регулярно, поэтому нацеле на долгосрочное сотрудничество. Интересует также сео продвижение и настройка конверсий в аналитике
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо подготовить верстку сайта по макетам PSD. При верстке страниц нужно строго придерживаться эскизов в файлах PSD. Верстка должна быть кроссбраузерной для всех основных браузеров Google Chrome v. 30+, Opera v. 12+, FireFox v. 38+, Safari v. 5+, Android v. 4+, OperaMini v. 4+, Internet Explorer v. 9+, так же верстка должна быть адаптивной и работать без крашей на всех типах устройств. Так же на сервисе должна быть реализована идентификация браузера и его версии, если браузер более поздний нежели указанные версии выше, тогда должно выводиться окно с предложением обновить браузер на последнюю актуальную версию (данный функционал с нуля делать не нужно, необходимо использовать конструктор от Яндекса). Необходимо сверстать: Форма авторизации, Форма регистрации, Главная страница, Результаты поиска, Анкета партнера, Страница изменения пароля, Детализация услуги, 404 ошибка, всплывающие модальные окна для анкеты пользователя и т д. На всех страницах должен быть реализован функционал заложенный на страницах (без учета взаимодействия с базой данной, взаимодействие с БД реализовывается отдельным этапом). Отдельная панель администратора на данном этапе так же не реализуется. Остальные подробности проекта находятся в приложенном ТЗ.
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