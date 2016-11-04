Подготовить верстку нескольких страниц сайта со скриптами

Первый проект, который делаю с Дмитрием, и если честно - очень сильно удивил: 1. высокое качество проделанной работы, макеты сверстал в прямом смысле этого слова пиксель в пиксель, я к этим вещам очень придирчивый, а Дмитрий сделал свою работу так что даже замечание сделать просто невозможно 2. очень терпеливо отнесся ко всем правкам которые поступали по верстке (а их было очень много, особенно в части юзабилити которые не были учтены в ТЗ), действительно сработал на идеальный результат, а не на формальное исполнение ТЗ, это наверное первый исполнитель по фронталке кто действительно с душою подошел к выполнению проекта 3. всегда на связи - очень важный момент для оперативности реализации проекта и решения возникающих вопросов Для всех кому важно качество проделанной работы - рекомендую Дмитрия для сотрудничества!