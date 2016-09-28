Нужен верстальщик на нестандартный проект

Необходимо сверстать сайт с каталогом продукции, согласно существующего шаблона проекта по разработанному дизайнером PSD макету. Преимущественно, работа заключается в том, чтобы в существующем макете поменять визуальную элементику, цвета, шрифты, сохраняя структуру файлов шаблона. При вёрстке ...
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Здравствуйте, коллеги!
Нужен верстальщик, с большим опытом на проект ЭМКД (электронный многоквартирный дом).
Проект будет состоять из лендинга, с смс авторизацией, капчей, и парой внутренних страниц.
И из основной части - личного кабинета для разных пользователей. Все будет адаптивное, под все устройства, в том числе широкого формата.
Что сейчас есть:
Недоделанный лендинг - http://angular.emkd.ru/, там проблемы с нижней частью, и масштабированием фона, и кое что по мелочи. Можно взять это за основу, можно сделать заново, есть псд дизайна мобильной и обычной версии.
Сделать нужно быстро.
Начата работа над личным кабинетом, он будет примерно вот таким https://yadi.sk/d/MNbX23Hgvpphd, это модуль "Летопись".
Сразу момент по летописи: элементы в таймлайне (блоки с новостями), отображаются ступенчато, и в зависимости от
ширины менее определённой 2х колоночная летопись перестраивается в одну колонку, линия справа, элементы слева. Так же блоки возможно будут на разном расстоянии друг от друга, по высоте в зависимости от времени добавления.
По летописи сегодня еще будут изменения в дизайне.
Нужно будет подключиться к команде в slack, желательно чтобы вы были в доступе и отвечали на вопросы в разумное время по мск, в основном вечером.
Ваши навыки: кроссбраузерная верстка. под разные устройства.
Ваша ставка в час, и желательно пара примеров сверстанных лк.
Спасибо!
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