Нужен верстальщик на нестандартный проект

Здравствуйте, коллеги!

Нужен верстальщик, с большим опытом на проект ЭМКД (электронный многоквартирный дом).

Проект будет состоять из лендинга, с смс авторизацией, капчей, и парой внутренних страниц.

И из основной части - личного кабинета для разных пользователей. Все будет адаптивное, под все устройства, в том числе широкого формата.

Что сейчас есть:

Недоделанный лендинг - http://angular.emkd.ru/, там проблемы с нижней частью, и масштабированием фона, и кое что по мелочи. Можно взять это за основу, можно сделать заново, есть псд дизайна мобильной и обычной версии.

Сделать нужно быстро.

Начата работа над личным кабинетом, он будет примерно вот таким https://yadi.sk/d/MNbX23Hgvpphd, это модуль "Летопись".

Сразу момент по летописи: элементы в таймлайне (блоки с новостями), отображаются ступенчато, и в зависимости от

ширины менее определённой 2х колоночная летопись перестраивается в одну колонку, линия справа, элементы слева. Так же блоки возможно будут на разном расстоянии друг от друга, по высоте в зависимости от времени добавления.

По летописи сегодня еще будут изменения в дизайне.

Нужно будет подключиться к команде в slack, желательно чтобы вы были в доступе и отвечали на вопросы в разумное время по мск, в основном вечером.

Ваши навыки: кроссбраузерная верстка. под разные устройства.

Ваша ставка в час, и желательно пара примеров сверстанных лк.

Спасибо!