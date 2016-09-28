Переверстать сайт на DLE

Необходимо сверстать сайт с каталогом продукции, согласно существующего шаблона проекта по разработанному дизайнером PSD макету. Преимущественно, работа заключается в том, чтобы в существующем макете поменять визуальную элементику, цвета, шрифты, сохраняя структуру файлов шаблона. При вёрстке ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно переверстать сайт сделанный на шаблоне + добавить немного функционала.
Без аванса. только для тех кто ранее работал с данным движком
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗакрыт7 лет назад
что необоходимо для даного проекта :Angular JS 1.0 HTML5 + CSS опыт работы с API желателен опыт работы с Cordova, или phoneGap, или ionic желателен опыт работы с LESS или SASS О проекте: Есть сайт и мобильное приложение. Нужно ...HTML-верстканет заявокЗакрыт7 лет назад
[b]Должностные обязанности:[/b] - Вёрстка новых сайтов по макету, представленному дизайнером, или по заданию; - Интеграция дизайна в CMS; - Внесение изменений в работающие сайты. [b]Требования:[/b] - Знание принципов разработки сайтов; - Умение интегрировать готовый дизайн в CMS; - Опыт html-вёрстки сайтов и ...HTML-верстка16 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужна чистая верстка адаптивного шаблона. Скрины в архиве.HTML-верстка19 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется сверстать макет. Изображение макета прикреплено к проекту. Из требований: - кросс-браузерность (поддержка древних версий ie не нужна) - читаемый код, с которым потом можно будет спокойно работать программисту По срокам - на выходных хотелось бы получить законченный результат.Завершен7 лет назад
Уважаемые верстальщики, Имеется дизайн заглушки. Её нужно сверстать и сделать так, чтобы не знающий html человек мог запросто менять в ней тексты. Заоблачных сумм прошу не предлагать, это в конце концов заглушка, будет основной сайт. Без суммы и ...Завершен7 лет назад
необходим опыт работы с библиотекой vis.js. http://visjs.org/network_examples.htmlHTML-верстканет заявокЗакрыт7 лет назад
- $24
Срок до 1.10.2016 до 18-00 мск Стоимость 1500 р. Обязательно надо чтобы страница отображалось корректно во вех браузерах и на всех устройствах. Скорость загрузки не менее 70 по сервису: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Обязательно отправляйте примеры работ. Остальные подробности только с выбранными кандидатами.HTML-верстка21 заявкаЗакрыт7 лет назад
Скрины с макетов во вложении. Ширина центральной зоны 980 пкс. Нужна адаптивная верстка (laptop+tablet+mobile) в виде набора html+css3 для последующей натяжки под MODx Жду предложений по цене и срокам.Завершен7 лет назад