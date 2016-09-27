HTML-верстальщик / Frontend-разработчик (удаленно)

HTML-версткаЗакрыт16 заявок526 просмотров
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Должностные обязанности:

- Вёрстка новых сайтов по макету, представленному дизайнером, или по заданию;

- Интеграция дизайна в CMS;

- Внесение изменений в работающие сайты.

Требования:

- Знание принципов разработки сайтов;

- Умение интегрировать готовый дизайн в CMS;

- Опыт html-вёрстки сайтов и интернет-магазинов (обязательно);

- Отличное знание HTML, CSS (блочная и табличная верстки);

- Знания особенностей различных браузеров (Кроссбраузерная верстка);

- Знание Adobe Photoshop;

- Опыт работы с HostCMS, Shop-script, Bitrix;

- Начальные знания PHP;

- Постоянная связь в рабочее время;

- Четкое соблюдение сроков выполнения задач;

- Внимание к мелочам.

Условия:

- График работы с 10.00 до 19.00;

- Испытательный срок 2 мес.

- Выполнение тестового задание

- Оплата в руб. 2 раз в мес.

HTML
7 лет назад
toxavoc
50 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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