Не отображается второй блок рекламы РСЯ в теле статьи на Wordpress

Есть проблема - не отображается второй блок контекстной рекламы РСЯ в теле любой статьи на сайте http://proekt-sam.ru/proektdoma/proekty-domov-do-200-kv-m.html ( пробовал всевозможные плагины - Ad Injection, Wordpress Easy, Adman, Quick Adsense и другие ) то есть дело не в плагине - проблема почему-то когда делаешь второй блок Яндекса он редиректит на первый или еще как-то конфликтует.

Например, сейчас спокойно вставляется второй блок Адсенса в теле статьи плагином wordpres easy - блок рекламы яндекса на этом месте не хочет выводится, также как и не хочет выводится в конце статьи после блока Адсенса. Выводится только один блок рекламы Яндекса после второй картинки, больше одного блока нигде и никак не выводится в теле статьи.

Везде в других местах - сайдбар, например, он спокойно выводится, не хочет только выводится именно в теле поста второй или третий блок РСЯ.

Нужно решить эту проблему.

Жду конкретных предложений по цене и срокам.