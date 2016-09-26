Нужна верстка (бутстрап) и натяжка (WP) дизайна на сайт

Есть 1 сайт-визитка, который нравится дизайном. Может кто-то возьмется сделать копию этого сайта и натянуть на cms напрмиер jomla или WP. Так что бы можно было править материалы и добавлять через админку. Функционал стандартный: Горизонтальное меню, вертикальное меню, ...