Верстка сайта с анимацией canvas

HTML-версткаЗакрыт1 заявка184 просмотра
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Здравствуйте.

Требуется сверстать адаптивный сайт с применением canvas анимации.

Просьба специалистам, у которых нет примеров анимированных сайтов (речь идет не о паралаксе), не тратить мое и свое время. Пример анимации, которая нравится: i-remember.fr/en  Нравится анимированная пыль. 

Анимация, которая потребуется: отрисовка логотипа плюс смена его формы, плавные движения, мерцания, движение частиц на фоне и тд.  Сайт будет адаптивный!

Оплата любыми средствами.

С уважением, Иван.

Верстка сайта
7 лет назад
ydalev
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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