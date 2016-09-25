Верстка сайта с анимацией canvas

Здравствуйте.

Требуется сверстать адаптивный сайт с применением canvas анимации.

Просьба специалистам, у которых нет примеров анимированных сайтов (речь идет не о паралаксе), не тратить мое и свое время. Пример анимации, которая нравится: i-remember.fr/en Нравится анимированная пыль.

Анимация, которая потребуется: отрисовка логотипа плюс смена его формы, плавные движения, мерцания, движение частиц на фоне и тд. Сайт будет адаптивный!

Оплата любыми средствами.

С уважением, Иван.