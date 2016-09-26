Шаблон для Wordpress, верстка и советы по настройке

HTML-версткаЗавершен9 заявок164 просмотра
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Здравствуйте! Необходимо выполнить верстку шаблона для cms Wordpress, исходники дизайна есть, в формате psd. Оговорюсь сразу - дизайн несложный, у профессионала, думаю, займет не более 5-7 дней, без адаптива. Сами макеты вышлю исполнителю. Жду ваши примерные оценки по времени и стоимости

WordPress
7 лет назад
gumennoy
39 летМолдова
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
iguodala
29 летМолдова
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$30
5 дней
Как только увидел, что Роман оставил заявку, сразу решил снова остановить свой выбор на нем) если бы он не был так часто занят, то работали бы гораздо чаще!) Как всегда, рекомендовал и буду рекомендовать!
Работа с Василием уже становится доброй традицией)
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