HTML/CSS порезка по psd шаблону

HTML-версткаЗавершен5 заявок204 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать порезку 1 страницы по макету.

Если сможете сделать совместимо с twitter bootstrap - будет мега круто, но сильно переплачивать за это я не готов.

Указывайте в предложение совместимо\нет c bootstrap и\или 2 цены - бутстрап\обычная верстка.

HTMLCSS
7 лет назад
zhil
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
4 дня назад
Выбранный исполнитель
lwestthebest
Дмитрий 
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$30
3 дня
все ок, рекомендую
Хороший заказчик. Жду нового сотрудничества. Рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Landing page. Адаптивная верстка.

    Добрый день, на данный момент заканчиваем сайт. Необходимо сверстать и сделать адаптивную верстку. Адаптив по типу действующего сайта стартцентр.рф Особенность - наличие видеофона на 1 экране. Во вложении скриншоты, на них я описал основные элементы лендинга. Тз с более ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Верстка сайта с анимацией canvas

    Здравствуйте. Требуется сверстать адаптивный сайт с применением canvas анимации. Просьба специалистам, у которых нет примеров анимированных сайтов (речь идет не о паралаксе), не тратить мое и свое время. Пример анимации, которая нравится: [url=http://i-remember.fr/en]i-remember.fr/en[/url]  Нравится анимированная пыль.  Анимация, которая потребуется: отрисовка ...

    Верстка сайта
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Копия верстки сайта плюс мобильная версия

    Необходимо сделать копию валидную верстки сайта raketann.ru для установки на другую систему управления плюс сделать адаптацию для мобильных устройств. Исходников шаблона нет. В заявках просьба указывать сумму и срок исполнения. Верстка нужна без использования фреймворков.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Изменения в верстке

    Требуется изменить: 1. шрифт, который поддерживается любыми устройствами (для айфона подгружается максимально похожий другой шрифт, он не устраивает нас) 2. Блок адреса и режим работы сделать адаптивными, сейчас при просмотре с телефона этот блок наплывает на другой. 3. ...

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Адаптивная верстка Landing

    Приветствую всех!  [b]Задача:[/b] Сверстать адаптивный landing без всяких привязок к cms.  Реализовать небольшую анимацию блоков [i](подробнее лично расскажу) [/i]Прикрутить скрипт обратной связи.  [b]Сроки:[/b] Желательно вложится в течении 4-5 дней.  Жду вашей оценки.  [i]*Макеты прикрепляю.[/i]

    HTML-верстка43 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Bootstrap верстка травел ресурса

    [table]Требуется Bootstrap мастер, который сверстает качественный HTML, который легко интегрируется с бакэндом. В проекте много динамических элементов, поэтому важна регулярная интерактивность верстальщика с разработчиком.Травел ресурс состоящий из следующих страниц. - Поисковая страница - Главная страница  - Страница букирования - ...

    Bootstrap
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Помощь в решении вопросов по сайту

    $8

    Помощь в решении вопросов по сайту, созданному на конструкторе РУ-Центр. 1. Нужно разместить аудиозаписи на сайте (с возможностью скачать и проиграть) 2. Добавить отступы в начале абзацев 3. Добавить кнопку на сайте чтобы можно было изменять размер шрифта 4. ...

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад