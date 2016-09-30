Opencart 2 надо добавить оплату и доставку

HTML-версткаЗавершен5 заявок179 просмотров
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День добрый задание в тз.

Время роли не играет играет роль сумма.

Спасибо

OpenCart
7 лет назад
Bipelmen
Валерий 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 дней назад
Выбранный исполнитель
agrushin
Андрей 
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
29 отзывов(-2)
7 лет назад
$10
1 день
Все прошло отлично, дали советов дельных - за что спасибо
Все отлично, четкая задача, своевременная оплата. Спасибо!
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