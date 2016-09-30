Opencart 2 надо добавить оплату и доставку

Авторизация с аккаунтом соц сетей, кросспостинг. Каталог постов, Фильтр, умный поиск по сайту. Требуется понимание что такое СЕО, продвижение в соцсетях. Дизайнер тоже нужен. С Уважением, konstantinius13.
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День добрый задание в тз.
Время роли не играет играет роль сумма.
Спасибо
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