Верстка и полная настройка магазина на Opencart

Исполнитель хороший, делает работу грамотно и может чем-то подсказать. Но работать с данным исполнителем нужно строго по ТЗ, иначе могут возникнут разногласия, как собственно у нас и произошло. Сделал ли он работу хорошо? - Да. Хотел бы я следующий проект отдать данному исполнителю? - Нет.