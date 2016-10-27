kostet0007

Константин kostet0007

 
29 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

3dkvartal
48 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$150
10 баллов
8 лет назад
Верстка и полная настройка магазина на Opencart
Opencart
Все отлично. Рекомендую.
Исполнитель хороший, делает работу грамотно и может чем-то подсказать. Но работать с данным исполнителем нужно строго по ТЗ, иначе могут возникнут разногласия, как собственно у нас и произошло. Сделал ли он работу хорошо? - Да. Хотел бы я следующий проект отдать данному исполнителю? - Нет.
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