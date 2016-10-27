kostet0007

Необходимо восстановить файл ibdata1 для запуска базы данных интернет-магазина на MySQL. Остальные файлы базы сохранены. Работает на сервере Ubuntu с использованием InnoDB. Ожидается полное восстановление базы и её нормальная работа.
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Системное администрирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно доделать интернет-магазин на MODX Evo+shopkeeper. Всю информацию собрал в файле ТЗ (ссылка на сайт, что реализовано вроде и уже работает и изначальное ТЗ).Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
http://alicantedom.ru Вот сайт который нужно доделать, на ВП. Есть все макеты: декстопа, планшета, мобилки. Настроить полностью функционал: формирование цен по валюте (при добавлении материала указываем валюту и сумму, на сайт цена переводится по ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужна чистая верстка адаптивного шаблона. Скрины в архиве.HTML-верстка19 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Нужна верстка сайта + адаптив под мобилку с натяжкой на двиг OpenCart + Полная настройка. Если работа понравится и будет выполнена качественно, то будут еще проекты.HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Отзывы фрилансеров
$150
10 баллов
8 лет назад
Opencart
Все отлично. Рекомендую.
Ответный отзыв
Исполнитель хороший, делает работу грамотно и может чем-то подсказать. Но работать с данным исполнителем нужно строго по ТЗ, иначе могут возникнут разногласия, как собственно у нас и произошло. Сделал ли он работу хорошо? - Да. Хотел бы я следующий проект отдать данному исполнителю? - Нет.