Верстка под андроид

Требуется изменить: 1. шрифт, который поддерживается любыми устройствами (для айфона подгружается максимально похожий другой шрифт, он не устраивает нас) 2. Блок адреса и режим работы сделать адаптивными, сейчас при просмотре с телефона этот блок наплывает на другой. 3. ...