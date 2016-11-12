Сделать копию сайта на другой cms

Есть говый дизайн под мобильные в psd Нужно сверстать три страницы сайта, только андроид
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть 1 сайт-визитка, который нравится дизайном.
Может кто-то возьмется сделать копию этого сайта и натянуть на cms напрмиер jomla или WP. Так что бы можно было править материалы и добавлять через админку.
Функционал стандартный:
Горизонтальное меню, вертикальное меню, слайдер в шапке, фотоальбом, обратная связь.
Бюджет 3000р.
Если сработаемся то еще пару сайтов для других ниш дам. При том же бюджете.
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