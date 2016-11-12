Сделать копию сайта на другой cms

Есть 1 сайт-визитка, который нравится дизайном.

Может кто-то возьмется сделать копию этого сайта и натянуть на cms напрмиер jomla или WP. Так что бы можно было править материалы и добавлять через админку.

Функционал стандартный:

Горизонтальное меню, вертикальное меню, слайдер в шапке, фотоальбом, обратная связь.

Бюджет 3000р.

Если сработаемся то еще пару сайтов для других ниш дам. При том же бюджете.