Сделать копию сайта на другой cms

$45
HTML-версткаЗавершен24 заявки318 просмотров
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Есть 1 сайт-визитка, который нравится дизайном.

Может кто-то возьмется сделать копию этого сайта и натянуть на cms напрмиер jomla или WP. Так что бы можно было править материалы и добавлять через админку.

Функционал стандартный:

Горизонтальное меню, вертикальное меню, слайдер в шапке, фотоальбом, обратная связь.

Бюджет 3000р.

Если сработаемся то еще пару сайтов для других ниш дам. При том же бюджете.

7 лет назад
Ruslanov
Руслан 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
inetdelo
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$45
3 дня
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