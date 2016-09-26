Сделать адаптивку для магаза на webasyst.

$50
HTML-версткаЗакрыт1 заявка156 просмотров
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Требуется сделать и  убрать баги для адаптивной версии под скрипт webasst 3.09 для всех наиболее частьо используемых разрешений экрана пациэнт кофеленд.ком.уа

7 лет назад
Xatabb
51 годУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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