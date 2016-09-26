Сделать адаптивку для магаза на webasyst.

Активная стадия разработки будет длится 3 месяца, потом поддержка и переход на другой проект. Скорее всего верстка будет с использованием Bootstrap, в команде уже есть два человека, т.е. командная работа через GIT. Макетов пока нет, разработка ...
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Требуется сделать и убрать баги для адаптивной версии под скрипт webasst 3.09 для всех наиболее частьо используемых разрешений экрана пациэнт кофеленд.ком.уа
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