Кроссбраузерная верстка макета

HTML-версткаЗакрыт17 заявок289 просмотров
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Руками.  Для свободных сейчас/с утра.  Всего 4 страницы. От исполнителя жду компетентности, квалифицированности, ответственность. К ответу прилагайте примеры верстки интернет-магазинов.

7 лет назад
poteryanniy_ray
Маргарита 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
34 отзыва(-1)