Адаптивная верстка проекта по технологиям: Gulp, Sass, vue.js

Активная стадия разработки будет длится 3 месяца, потом поддержка и переход на другой проект.

Скорее всего верстка будет с использованием Bootstrap, в команде уже есть два человека, т.е. командная работа через GIT.

Макетов пока нет, разработка начнется через 3 дня, до этого времени выбираю исполнителей, их может быть несколько.

Бюджет указан в месяц.