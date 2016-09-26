Адаптивная верстка проекта по технологиям: Gulp, Sass, vue.js

$600
HTML-версткаЗакрыт7 заявок371 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Активная стадия разработки будет длится 3 месяца, потом поддержка и переход на другой проект.

Скорее всего верстка будет с использованием Bootstrap, в команде уже есть два человека, т.е. командная работа через GIT.

Макетов пока нет, разработка начнется через 3 дня, до этого времени выбираю исполнителей, их может быть несколько.

Бюджет указан в месяц.

7 лет назад
Anstak
Антон 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад