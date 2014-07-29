Абсолютное владение версткой страниц HTML,CSS, JS, PHP. Использую CMS ModX.

-Бестабличная верстка на div'ах

-Приоритет на кроссбраузерность Internet Explorer от 6.0+, Mozilla Firefox 3.0+, Opera от 9.0+, Google Chrome, Safari 3.0+)

-Если нужно то будет валидность кода

-Всего созданно около 20-25 сайтов. Почти у всех резиновая основа (разъезжаются от 950px до 1220px)

-Полное знание html, css. Программирую на php (связи с базами данных и не сложный функционал). Опыт работы во Flash. Верстаю с Photoshop, Fireworks. Работаю с движком ModX, знаю его досконально (прикручивание шаблонов, создание функционала). Так же есть опыт работы с CMS Битрикс.