Активная стадия разработки будет длится 3 месяца, потом поддержка и переход на другой проект. Скорее всего верстка будет с использованием Bootstrap, в команде уже есть два человека, т.е. командная работа через GIT. Макетов пока нет, разработка ...
-Бестабличная верстка на div'ах
-Приоритет на кроссбраузерность Internet Explorer от 6.0+, Mozilla Firefox 3.0+, Opera от 9.0+, Google Chrome, Safari 3.0+)
-Если нужно то будет валидность кода
-Всего созданно около 20-25 сайтов. Почти у всех резиновая основа (разъезжаются от 950px до 1220px)
-Полное знание html, css. Программирую на php (связи с базами данных и не сложный функционал). Опыт работы во Flash. Верстаю с Photoshop, Fireworks. Работаю с движком ModX, знаю его досконально (прикручивание шаблонов, создание функционала). Так же есть опыт работы с CMS Битрикс.
- $600HTML-верстка7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $250
Необходим человек с грамотной устной и письменной русской речью. Задача: переписываться с пользователями форумов, иногда давать скрытую рекламу на товары. Работа почасовая, необходимо уделать 10-15 часов в неделю. Предлагайте ваши ставки в час.Копирайтинг7 заявокЗакрыт9 лет назад