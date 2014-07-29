Anstak

Антон Anstak

 
35 летРоссия/Калининград
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Абсолютное владение версткой страниц HTML,CSS, JS, PHP. Использую CMS ModX.

-Бестабличная верстка на div'ах

-Приоритет на кроссбраузерность Internet Explorer от 6.0+, Mozilla Firefox 3.0+, Opera от 9.0+, Google Chrome, Safari 3.0+)

-Если нужно то будет валидность кода

-Всего созданно около 20-25 сайтов. Почти у всех резиновая основа (разъезжаются от 950px до 1220px)

-Полное знание html, css. Программирую на php (связи с базами данных и не сложный функционал). Опыт работы во Flash. Верстаю с Photoshop, Fireworks. Работаю с движком ModX, знаю его досконально (прикручивание шаблонов, создание функционала). Так же есть опыт работы с CMS Битрикс.

PHPHTMLCSSMODXБитриксFlashPhotoshop

  • Адаптивная верстка проекта по технологиям: Gulp, Sass, vue.js

    $600

    Активная стадия разработки будет длится 3 месяца, потом поддержка и переход на другой проект. Скорее всего верстка будет с использованием Bootstrap, в команде уже есть два человека, т.е. командная работа через GIT. Макетов пока нет, разработка ...

    BootstrapSASSGulpVue.js
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сообщения на форумах

    $250

    Необходим человек с грамотной устной и письменной русской речью. Задача: переписываться с пользователями форумов, иногда давать скрытую рекламу на товары. Работа почасовая, необходимо уделать 10-15 часов в неделю. Предлагайте ваши ставки в час.

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад