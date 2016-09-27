Поправить верстку страницы интернет-магазина Bitrix

HTML-версткаЗакрытнет заявок109 просмотров
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Здравствуйте Владимир.

Вот что хочется сделать: 

1. Проработать страницу коллекций, чтобы лишний текст описания скрывать так, чтобы по высоте описание отображалось не выше чем картинка слева от описания. Для описания, если оно выше чем изображение коллекции ( yadi.sk/i/hHu2CXucvSBaL ) сделать кнопку свернуть описание/развернуть описание ( макет прилагается ). 

2. Поправить отображение стрелок ( yadi.sk/i/zaZEw6JevnNr2 ) вправо влево на блоке для пролистывания доп изображений так, чтобы стрелка влево не наезжала на изображение ( yadi.sk/i/1JFXQF4zvSCoD ) 

Макеты результата, которого хотелось бы добиться: 

кнопка для сворачивания разворачивания описания yadi.sk/i/jtZHboifvnPoW

Макет для изменений Свернуто/ развернуто описание ( yadi.sk/i/a2wrgz3OvnQ7r / yadi.sk/i/Sy0maToSvnQAH ) 

Просьба дать оценку стоимости перед принятием решения.

7 лет назад
rootakasan
Андрей 
48 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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