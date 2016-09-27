Поправить верстку страницы интернет-магазина Bitrix

Здравствуйте Владимир.

Вот что хочется сделать:

1. Проработать страницу коллекций, чтобы лишний текст описания скрывать так, чтобы по высоте описание отображалось не выше чем картинка слева от описания. Для описания, если оно выше чем изображение коллекции ( yadi.sk/i/hHu2CXucvSBaL ) сделать кнопку свернуть описание/развернуть описание ( макет прилагается ).

2. Поправить отображение стрелок ( yadi.sk/i/zaZEw6JevnNr2 ) вправо влево на блоке для пролистывания доп изображений так, чтобы стрелка влево не наезжала на изображение ( yadi.sk/i/1JFXQF4zvSCoD )

Макеты результата, которого хотелось бы добиться:

кнопка для сворачивания разворачивания описания yadi.sk/i/jtZHboifvnPoW

Макет для изменений Свернуто/ развернуто описание ( yadi.sk/i/a2wrgz3OvnQ7r / yadi.sk/i/Sy0maToSvnQAH )

Просьба дать оценку стоимости перед принятием решения.