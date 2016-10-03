Верстка админки сервиса

$60
HTML-версткаЗавершен1 заявка101 просмотр
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продолжить работу над проектом и  сделать 4 страницы (логин,рег.,смена пароля, профиль) для экранов 1024, 768 и 320 никакого jQuery если анимации, выпадашки и т.п. - css только

у нас проект Angular2 - DOM'a нет (только Shadow).

7 лет назад
Alexx535
Алексей 
47 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
vlad248
27 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
23 отзыва
7 лет назад
$1
1 день
Оперативно и в оговоренные сроки. Связь в скайпе - правки все учтены без разговоров (их и было буквально не много). Владислав грамотно закончил начатый другим верстальщиком проект! (без cms) Рекомендую 100%
Все отлично, спасибо за работу. Надеюсь на продолжение сотрудничества.