Верстка админки сервиса

Нужно: 1. Установить имеющийся шаблон на джумлу 3.6.2. 2. Настроить работу шаблона Интересует стоимость работы. Жду разумных предложений, ибо при успешной работе, сотрудничество будет продолжено.... Сайт: http://okpravo.ru/ (закрыт для настройки)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
продолжить работу над проектом и сделать 4 страницы (логин,рег.,смена пароля, профиль) для экранов 1024, 768 и 320 никакого jQuery если анимации, выпадашки и т.п. - css только
у нас проект Angular2 - DOM'a нет (только Shadow).
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