Адаптивная верстка макетов сайта по psd (html+css)

HTML-версткаЗавершен33 заявки347 просмотров
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Скрины с макетов во вложении.

Ширина центральной зоны 980 пкс.

Нужна адаптивная верстка (laptop+tablet+mobile) в виде набора html+css3 для последующей натяжки под MODx

Жду предложений по цене и срокам.

HTMLCSS
7 лет назад
Alex_Revo
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
theodoreksts
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$10
4 дня
Несмотря на отсутствие отзывов и портфолио договорились с Костей начать работу и согласовали контрольную точку для принятия решения о сотрудничестве. В указанный срок была готова оговоренная часть, код чистый, верстка грамотная, по комментариям стало понятно, что знания у исполнителя есть, продолжили работу. Результатом остался доволен. Все выполнено в нужном объеме, демонстрация промежуточных этапов, согласование в скайпе, подключили даже скрипты для анимации блоков страницы. Костя всегда был на связи и даже подгонял нас с проверкой готовых моментов работы. Несмотря на отсутствие макетов мобильных версий адаптивность была реализована на отлично. Рекомендую Константина как исполнителя проектов, несмотря на отсутствие истории, если он говорит, что задача по силам - значит сделает. Я, в свою очередь, уже договорился с ним о продолжении сотрудничества вне сервиса и предложил взять в работу несколько проектов студии.