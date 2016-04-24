theodoreksts

Константин Целищев theodoreksts

 
33 годаУкраина/Кривой Рог
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Качественная верстка . HTML5,CSS3,jQuery,JS

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery,JS
  • Адаптивная верстка.
  • Написание простого, читабельного,  кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Использование спрайтов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
Время работы:

Принимаю и выполняю работу в любое время суток

Главный принцип о себе:

Безусловно соблюдаю поставленные сроки выполнения задачи. Предельно внимателен к мелочам. Отношусь одинаково серьезно к заказам любой сложности. Стремлюсь к получению результата высшего качества, по-другому ,считаю, не имеет смысла.

Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Разумные цены
  • Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
email : [email protected]

skype : kossts1908

JavascriptHTMLjQuery
Портфолио
Отзывы заказчиков
Alex_Revo
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Адаптивная верстка макетов сайта по psd (html+css)
Несмотря на отсутствие отзывов и портфолио договорились с Костей начать работу и согласовали контрольную точку для принятия решения о сотрудничестве. В указанный срок была готова оговоренная часть, код чистый, верстка грамотная, по комментариям стало понятно, что знания у исполнителя есть, продолжили работу. Результатом остался доволен. Все выполнено в нужном объеме, демонстрация промежуточных этапов, согласование в скайпе, подключили даже скрипты для анимации блоков страницы. Костя всегда был на связи и даже подгонял нас с проверкой готовых моментов работы. Несмотря на отсутствие макетов мобильных версий адаптивность была реализована на отлично. Рекомендую Константина как исполнителя проектов, несмотря на отсутствие истории, если он говорит, что задача по силам - значит сделает. Я, в свою очередь, уже договорился с ним о продолжении сотрудничества вне сервиса и предложил взять в работу несколько проектов студии.
sfedorko
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Сверстать главная+галерея+контакты.
Работа выполнена в установленные сроки. На выходе был получен полностью ожидаемый результат. В процессе работы проводилась обратная связь, в ходе которой были некоторые поправки, в виду нехватки опыта исполнителя, но все они исправлялись сразу, без нареканий и задержек. Работать было приятно. Качеством доволен. Рекомендую к сотрудничеству!
Обратная связь предоставлялась в процессе работы незамедлительно. Оплата произведена своевременно и полном объеме. Работать приятно и комфортно.
Ответный отзыв