Качественная верстка . HTML5,CSS3,jQuery,JS
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery,JS
- Адаптивная верстка.
- Написание простого, читабельного, кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Использование спрайтов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
Принимаю и выполняю работу в любое время суток
Главный принцип о себе:
Безусловно соблюдаю поставленные сроки выполнения задачи. Предельно внимателен к мелочам. Отношусь одинаково серьезно к заказам любой сложности. Стремлюсь к получению результата высшего качества, по-другому ,считаю, не имеет смысла.
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены
- Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
skype : kossts1908
Портфолио
- HTML+CSS102 просмотра
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
7 лет назад
Несмотря на отсутствие отзывов и портфолио договорились с Костей начать работу и согласовали контрольную точку для принятия решения о сотрудничестве. В указанный срок была готова оговоренная часть, код чистый, верстка грамотная, по комментариям стало понятно, что знания у исполнителя есть, продолжили работу. Результатом остался доволен. Все выполнено в нужном объеме, демонстрация промежуточных этапов, согласование в скайпе, подключили даже скрипты для анимации блоков страницы. Костя всегда был на связи и даже подгонял нас с проверкой готовых моментов работы. Несмотря на отсутствие макетов мобильных версий адаптивность была реализована на отлично. Рекомендую Константина как исполнителя проектов, несмотря на отсутствие истории, если он говорит, что задача по силам - значит сделает. Я, в свою очередь, уже договорился с ним о продолжении сотрудничества вне сервиса и предложил взять в работу несколько проектов студии.
$10
10 баллов
8 лет назад
Работа выполнена в установленные сроки. На выходе был получен полностью ожидаемый результат. В процессе работы проводилась обратная связь, в ходе которой были некоторые поправки, в виду нехватки опыта исполнителя, но все они исправлялись сразу, без нареканий и задержек. Работать было приятно. Качеством доволен. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Обратная связь предоставлялась в процессе работы незамедлительно. Оплата произведена своевременно и полном объеме. Работать приятно и комфортно.