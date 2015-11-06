Не рекомендую! Прошло 30 дней от начала работы, оплаты НЕТ! Очень не хотел оставлять отрицательный отзыв. Может у него денег нет или еще что-то помешало провести оплату. Больше тянуть (ждать) не могу, потому что сервис блокирует доступ к сайту. В случае сотрудничества рекомендую брать предоплату!