sfedorko

Станислав sfedorko

 
33 годаУкраина/Одесса
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Верстка / коддинг: CSS3• HTML5, (валидный и кроссбраузерный код).

Верстка / коддинг:   CSS3• HTML5,

(валидный и кроссбраузерный код).

Доброго времени суток.

Предлагаю Вам свои услуги:

Верстка:

  • Кроссбраузерная (ie8+, opera, firefox, chrome, safari)
  • Валидная
  • Понятный и красивый код
HTML
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Отзывы заказчиков
lun_shpun
Денис 
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Верстка сайта
Работу выполнил хорошо и очень быстро, раньше назначенного срока. Понимает что от него требуется и выполняет. Разговаривать с ним легко, видно, что человек приятный. Знает своё дело.
Не рекомендую! Прошло 30 дней от начала работы, оплаты НЕТ! Очень не хотел оставлять отрицательный отзыв. Может у него денег нет или еще что-то помешало провести оплату. Больше тянуть (ждать) не могу, потому что сервис блокирует доступ к сайту. В случае сотрудничества рекомендую брать предоплату!
Ответный отзыв
lexxvlad
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
9 баллов
8 лет назад
Верстка макета
Задание выполнено успешно. Были небольшие недоработки, но Станислав их все исправил. Приятный в общении. Спасибо за работу.
Рекомендую! Оплата сразу! Хороший и порядочный заказчик.
Ответный отзыв
zhil
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
17 дней назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Необходимо сделать адаптивную порезку 1 страницу "Сайт в разработке"
Станислав хорошо справился с работой и в срок. Очень приятен в общении. Быстро реагировал на правки.
Приятно было работать с Андреем. Четкое задание! Быстрая оплата! Всегда онлайн! Советую!
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Kopakov
Фёдор 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 отзывов
$20
10 баллов
8 лет назад
Качественно сверстать простую страницу
Станислав показал себя только с лучшей стороны. Сделал раньше срока и очень качественно. Рекомендую к сотрудничеству.
Понравилось работать с Федором. Все на высоком уровне, порадовала быстрая оплата. Рекомендую! Буду рад сотрудничеству в дальнейшем.
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