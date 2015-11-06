Верстка / коддинг: CSS3• HTML5, (валидный и кроссбраузерный код).
Верстка / коддинг: CSS3• HTML5,
(валидный и кроссбраузерный код).
Доброго времени суток.
Предлагаю Вам свои услуги:
Верстка:
- Кроссбраузерная (ie8+, opera, firefox, chrome, safari)
- Валидная
- Понятный и красивый код
Портфолио
- Bootstrap3 / jQ (flip)224 просмотра
- Bootstrap 3 / jQ193 просмотра
- Parallax Effect737 просмотров
- Responsive * semantic * valid * and clean code715 просмотров
- PSD to HTML722 просмотра
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
8 лет назад
Работу выполнил хорошо и очень быстро, раньше назначенного срока. Понимает что от него требуется и выполняет. Разговаривать с ним легко, видно, что человек приятный. Знает своё дело.
Ответный отзыв
Не рекомендую! Прошло 30 дней от начала работы, оплаты НЕТ! Очень не хотел оставлять отрицательный отзыв. Может у него денег нет или еще что-то помешало провести оплату. Больше тянуть (ждать) не могу, потому что сервис блокирует доступ к сайту. В случае сотрудничества рекомендую брать предоплату!
$15
9 баллов
8 лет назад
Задание выполнено успешно. Были небольшие недоработки, но Станислав их все исправил. Приятный в общении. Спасибо за работу.
Ответный отзыв
Рекомендую! Оплата сразу! Хороший и порядочный заказчик.
$1
10 баллов
8 лет назад
Станислав хорошо справился с работой и в срок. Очень приятен в общении. Быстро реагировал на правки.
Ответный отзыв
Приятно было работать с Андреем. Четкое задание! Быстрая оплата! Всегда онлайн! Советую!
$20
10 баллов
8 лет назад
Станислав показал себя только с лучшей стороны. Сделал раньше срока и очень качественно. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Понравилось работать с Федором. Все на высоком уровне, порадовала быстрая оплата. Рекомендую! Буду рад сотрудничеству в дальнейшем.