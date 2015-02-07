lexxvlad

Алексей Михальцов lexxvlad

 
44 годаРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$31
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
5
безопасных платежей

  • Плагин импорта для CMS Opencart

    Необходим плагин, который производит загрузку товаров по API компании OTCommerce и их обновление в CMS Opencart, чтобы далее работал стандартный функционал CMS по управлению каталогом товаров, корзиной, заказами. - Импортировать каталог - Импортировать товары: название, описание, конфигурации, ...

    OpenCart
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Приложение Android (сканер)

    Нужно приложение на Андройд. Основные функции: - отсканировать штрих код - передать информация по API на сайт Нужна авторизация пользователя. Вводим логин и ключ. Приложение проверяет по API авторизацию. После авторизации отображается информация: ID, Имя. Далее несколько режимов работы. 1. Сканируем штрих ...

    Android
    Мобильные приложения11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Постинг товаров ВКонтакте

    Необходим скрипт, который: - берет товары из YML файла экспорта товаров для Яндекса - размещает их в группе ВК в разделе товары - удаляет товары, которых больше нет в YML файле Написание на PHP.  Использование VK API, никаких обходных ...

    PHP
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка (Эркор)

    Необходимо сделать адаптивную верстку в html (без создания шаблона под движок). 2 макета - под телефон и под планшет. Обычная (полная) версия не нужна. Из ява скриптов допустимо jQuery. Работаю по безопасной сделке Веблансера.

    HTMLjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка (RedMall)

    Необходимо сделать адаптивную верстку в html (без создания шаблона под движок). 2 макета - под телефон и под планшет. Обычная (полная) версия не нужна. Из ява скриптов допустимо jQuery. Работаю по безопасной сделке Веблансера.

    HTMLjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка макета

    Требуется сверстать макет. Адаптация для CMS не требуется. 1. Левое меню. Раскрывается как показано первым пунктом при наведении мыши. Плавно, можно на jQuery. 2. Верхнее меню. Выпадающий список при наведении. Тоже плавное открытие. 3. Блок новости. В блоке ...

    jQueryВерстка макета
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Приложение на Android

    ВАЖНО: Предложения без цены и сроков рассматриваться не будут. Имеется интернет магазин товаров с ТаоБао. Нужно написать приложение для Андройд, которое будет взаимодействовать с сайтом по API. Приложение должно хранить дерево каталога локально, но уметь обновлять его ...

    AndroidПриложение для Android
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка макета

    Нужна верстка макета для ИМ. На выходе просто HTML макет. Не адаптивная. Без bootstrap. На главной странице в шапке слайдер на jQuery. Заявки без указания цены и сроков не рассматриваются.

    HTMLBootstrapjQueryВерстка макета
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Скрипт резервного копирования

    Имеется сервер, debian 7. На нем автоматически настроено резервное копирования для всех пользователей веб сервера. Копии создаются в определенной папке. Нужен скрипт (набор команд), выполняющий следующие функции: - проверяет наличие новой копии - если есть новая копия, он ...

    Debian
    Системное администрирование15 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Парсер интернет магазина

    Нужен скрипт, который будет парсить каталог этого сайта. http://zkrokodil.ru/1c_catalog/ Парсить нужно в авторизованном в личном кабинете виде. Скрипт должен пройти все рубрики и все товары. На выходе должно быть 2 таблицы. 1. Содержит название и идентификатор рубрики. 2. Товары: название, номер ...

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • JavaScript

    Необходимо написать JavaScript дополнение для сайта erkor.ru В частности, нужно чтобы при открытии определенного раздела, например: http://goo.gl/ZF6lhK левое боковое меню прокручивалось автоматически на соответствующий пункт. Допускается поменять полностью скрипты функционирования данного меню, при сохранении идентичного функционала и внешнего ...

    JavascriptjQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка сайта интернет-магазина

    $50

    Требуется срочно верстка сайту, макет на картинке в приложении. Кроссбраузерная. Просто HTML+CSS+JS. В случае использования JS фреймворков, только JQuery и его плагины. Адаптировать к CMS не нужно. Способы оплаты - обсуждаемо - изменяемо. Сделать нужно - СЕГОДНЯ, ...

    JavascriptВерстка сайтаHTMLCSSjQuery
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн для сайта одежды

    $1000

    Мы планируем запустить интернет магазин стильной одежды. Футболки, джинсы. И нужен стильный, молодежный имиджевый дизайн для сайта. Название сайта: Кожура. Нужно также придумать логотип. На сайте будет рубрикатор, регистрация, личный кабинет. Предпочитаемые цвета - темные.

    Логотип для сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
tory_kuzya
Виктория 
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
$31
10 баллов
7 лет назад
Верстка макета
Сотрудничество было плодотворным. Четко поставленная цель, постоянная связь по Skype, оплата по безопасной сделке. Лояльный заказчик, обо всем можно договориться. Рекомендую!
Отличный исполнитель. Хотя макет был сложный, справилась, все замечания были устранены.
Ответный отзыв
ChenyaCherry
Чейнеш 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Верстка (Эркор)
Сотрудничество прошло успешно. Работать было интересно, был предоставлен качественный макет. Оплата вовремя. Рекомендую!
Верстка выполнена в срок, все мои комментарии были также доработаны и даже немного сверх договора. Спасибо большое за работу.
Ответный отзыв
sfedorko
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
9 баллов
8 лет назад
Верстка макета
Рекомендую! Оплата сразу! Хороший и порядочный заказчик.
Задание выполнено успешно. Были небольшие недоработки, но Станислав их все исправил. Приятный в общении. Спасибо за работу.
Ответный отзыв
ChenyaCherry
Чейнеш 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Верстка макета
Алексей - отличный заказчик. Работать было очень приятно: четкая постановка задачи, хороший макет, моментальная оплата. Рекомендую!
Работы выполнена на отлично, замечания в процессе были выполнены, совместной работой доволен.
Ответный отзыв
Artarina
Ирина 
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$600
10 баллов
10 лет назад
Сайт для компании по Автозвуку
Отличный заказчик, рекомендую всем. Спасибо за сотрудничество
Отличный дизайнер! Делаем второй проект и опять все на высоте!
Ответный отзыв