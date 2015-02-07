Необходим плагин, который производит загрузку товаров по API компании OTCommerce и их обновление в CMS Opencart, чтобы далее работал стандартный функционал CMS по управлению каталогом товаров, корзиной, заказами. - Импортировать каталог - Импортировать товары: название, описание, конфигурации, ...
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Нужно приложение на Андройд. Основные функции: - отсканировать штрих код - передать информация по API на сайт Нужна авторизация пользователя. Вводим логин и ключ. Приложение проверяет по API авторизацию. После авторизации отображается информация: ID, Имя. Далее несколько режимов работы. 1. Сканируем штрих ...Мобильные приложения11 заявокЗакрыт4 года назад
Необходим скрипт, который: - берет товары из YML файла экспорта товаров для Яндекса - размещает их в группе ВК в разделе товары - удаляет товары, которых больше нет в YML файле Написание на PHP. Использование VK API, никаких обходных ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется сверстать сайт по следующему макету. Огромная просьба, указывайте цену, хотя бы ориентировочную.Завершен7 лет назад
Необходимо сделать адаптивную верстку в html (без создания шаблона под движок). 2 макета - под телефон и под планшет. Обычная (полная) версия не нужна. Из ява скриптов допустимо jQuery. Работаю по безопасной сделке Веблансера.Завершен8 лет назад
Необходимо сделать адаптивную верстку в html (без создания шаблона под движок). 2 макета - под телефон и под планшет. Обычная (полная) версия не нужна. Из ява скриптов допустимо jQuery. Работаю по безопасной сделке Веблансера.Закрыт8 лет назад
Требуется сверстать макет. Адаптация для CMS не требуется. 1. Левое меню. Раскрывается как показано первым пунктом при наведении мыши. Плавно, можно на jQuery. 2. Верхнее меню. Выпадающий список при наведении. Тоже плавное открытие. 3. Блок новости. В блоке ...Завершен8 лет назад
ВАЖНО: Предложения без цены и сроков рассматриваться не будут. Имеется интернет магазин товаров с ТаоБао. Нужно написать приложение для Андройд, которое будет взаимодействовать с сайтом по API. Приложение должно хранить дерево каталога локально, но уметь обновлять его ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужна верстка макета для ИМ. На выходе просто HTML макет. Не адаптивная. Без bootstrap. На главной странице в шапке слайдер на jQuery. Заявки без указания цены и сроков не рассматриваются.Завершен8 лет назад
Имеется сервер, debian 7. На нем автоматически настроено резервное копирования для всех пользователей веб сервера. Копии создаются в определенной папке. Нужен скрипт (набор команд), выполняющий следующие функции: - проверяет наличие новой копии - если есть новая копия, он ...Системное администрирование15 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен скрипт, который будет парсить каталог этого сайта. http://zkrokodil.ru/1c_catalog/ Парсить нужно в авторизованном в личном кабинете виде. Скрипт должен пройти все рубрики и все товары. На выходе должно быть 2 таблицы. 1. Содержит название и идентификатор рубрики. 2. Товары: название, номер ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо написать JavaScript дополнение для сайта erkor.ru В частности, нужно чтобы при открытии определенного раздела, например: http://goo.gl/ZF6lhK левое боковое меню прокручивалось автоматически на соответствующий пункт. Допускается поменять полностью скрипты функционирования данного меню, при сохранении идентичного функционала и внешнего ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Требуется срочно верстка сайту, макет на картинке в приложении. Кроссбраузерная. Просто HTML+CSS+JS. В случае использования JS фреймворков, только JQuery и его плагины. Адаптировать к CMS не нужно. Способы оплаты - обсуждаемо - изменяемо. Сделать нужно - СЕГОДНЯ, ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Здравствуйте Ирина. Нуже дизайн для сайта интернет магазина. В приложении ТЗ. Возьметесь? С Уважением, АлексейДизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $1000
Мы планируем запустить интернет магазин стильной одежды. Футболки, джинсы. И нужен стильный, молодежный имиджевый дизайн для сайта. Название сайта: Кожура. Нужно также придумать логотип. На сайте будет рубрикатор, регистрация, личный кабинет. Предпочитаемые цвета - темные.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Требуется верстка макета сайта. Приблизетльная структура, как на pk25.ru - только оформление другие. Нужен слайдер новостной, с прокруткой каруселью.Завершен11 лет назад