ВАЖНО: Предложения без цены и сроков рассматриваться не будут. Имеется интернет магазин товаров с ТаоБао. Нужно написать приложение для Андройд, которое будет взаимодействовать с сайтом по API. Приложение должно хранить дерево каталога локально, но уметь обновлять его ...