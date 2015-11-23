Верстка макета

HTML-версткаЗавершен41 заявка424 просмотра
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Нужна верстка макета для ИМ. На выходе просто HTML макет.

Не адаптивная. Без bootstrap. На главной странице в шапке слайдер на jQuery.

Заявки без указания цены и сроков не рассматриваются.

8 лет назад
lexxvlad
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
ChenyaCherry
Чейнеш 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$20
2 дня
Работы выполнена на отлично, замечания в процессе были выполнены, совместной работой доволен.
Алексей - отличный заказчик. Работать было очень приятно: четкая постановка задачи, хороший макет, моментальная оплата. Рекомендую!
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