Верстка LP

HTML-версткаЗакрыт11 заявок405 просмотров
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Нужно сверстать LP.

Работа нужна качественная и быстрая.

Никакого css, только sass.

Есть JS.

Если будете использовать фреймворк, его нужно почистить от лишнего. 

100% валидность.

Оптимизация скорости.

Пишите скайп.

Прикрепите пару своих работ.

8 лет назад
Mr_Harry
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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