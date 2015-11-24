Вёрстка страницы

HTML-версткаЗавершен27 заявок328 просмотров
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Необходима вёрстка страницы. Адаптивность обязательна.

Кто только учится - не пишите.

Профи с прайсом 100 $ + прошу тоже не беспокоить. 

8 лет назад
o_shcherb
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
serzh09
Сергей 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
5 отзывов
8 лет назад
$50
4 дня
Отличное соотношение цена/качество. Нормально относится к необходимости доработки. Рекомендую к сотрудничеству.
Хороший заказчик,входит в положение к разным обстоятельствам ,постоянно на связи, четко поставленное ТЗ.
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