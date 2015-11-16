Сверстать 1 адаптивный страничный сайт в html/css

Необходимо сверстать сайт под Аpple смартофоны. Желательно адаптив. Адаптивность от 320 до 1600. Дизайн есть в PSD. Сможете сверстать для Ретина устройств? Что от меня нужно для верстки? то вас срок и цена
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сверстать 1 страничный сайт. Дизайн в приложении.
Изображения вырезаны, для текста есть информация (размер, цвет, шрифт), а так же есть все отступы на странице.
Сам проект сделан в SKETCH.
Сайт адаптивен и переходит в мобильную версию.
Совместимость требуется IE8+ и остальные браузера последнии версии.
Есть проект с такой же основой, могу выслать если захотите его использовать (Можно глянуть тут http://show.codesgroup.eu/sitesBD/)
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