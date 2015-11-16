Сверстать 1 адаптивный страничный сайт в html/css

Требуется сверстать 1 страничный сайт. Дизайн в приложении.

Изображения вырезаны, для текста есть информация (размер, цвет, шрифт), а так же есть все отступы на странице.

Сам проект сделан в SKETCH.

Сайт адаптивен и переходит в мобильную версию.

Совместимость требуется IE8+ и остальные браузера последнии версии.

Есть проект с такой же основой, могу выслать если захотите его использовать (Можно глянуть тут http://show.codesgroup.eu/sitesBD/)