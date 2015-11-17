Доделать сайт

Здравствуйте. Меня интересует верстка сайта, jpeg превью приложил. Пожалуйста, сразу оставляйте в заявке стоимость и сроки, а также условия оплаты. Без этих данных заявки будут удаляться. ** для тех, кто не понимает, мне нужна верстка и натяжка на ...