Верстка страниц (21 шт)

Сделано быстро, что было критическим моментом. Был всегда на связи в скайпе, правда по почте не всегда оперативно отвечал, но тут может быть наша проблема, это происходило только когда писали письма ночью, Сергей наверное отдыхал... :) По большому счету, рекомендую, нам очень помог.