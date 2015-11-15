Тема на OpenCart 2.1.0.1

HTML-версткаЗакрыт1 заявка117 просмотров
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есть вот такая тема  www.templatemela.com/demo..., её нужно установить на сайт – autobambino.ru/ и настроить локулизацию на русский язык. 

От вас: цена и сроки. 

OpenCart
8 лет назад
lun_shpun
Денис 
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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