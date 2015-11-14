Корректировки к сайту

HTML-версткаЗакрыт4 заявки231 просмотр
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сайт http://postrading.ru

1. нужно удалить все баннеры на странице  - http://postrading.ru/korzina/

2. Нужно отпустить корзину с меню каталога вниз ( корзина вылезла в шапку сейчас)

И показать как вы это сделали.

Нужно срочно,сегодня 

CMS -  HOST CMS

8 лет назад
makedonkos
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
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