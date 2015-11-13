Требуется разработать HTML шаблон писем для отправки с сайта: 1. Заказа 2. Восстановление пароля 3. Сообщение об успешной регистрации и ее данными 4. Поздравление с ДР. 5. Сообщение о начислении бонусов: • За регистрацию • За ДР • ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте уважаемые коллеги! Имеется задача. Нужно адаптировать вот это escalator. pro под мобильные устройства.
Проверять здесь https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/
от вас стоимость и срок.
Спасибо!
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