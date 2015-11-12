Адаптивная верстка интернет-магазина

$120
HTML-версткаЗакрыт1 заявка154 просмотра
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Для интернет-магазина спортивного питания сделать адаптивную верстку по макету

Макеты: https://goo.gl/4Wrp2w

8 лет назад
master2124
Юрий 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 дней назад
Выбранный исполнитель
Pan1k
Саня 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$120
5 дней
Исполнитель пропал, не отвечал в skype (пруф: http://prntscr.com/a39px0), работу не выполнил.
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