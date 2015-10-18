Раскрутка сайтов в Украине, России и за рубежом

Вы хотите:

- Чтобы Ваш бизнес приносил прибыль?

- Чтобы о Вашем сайте/услугах/продукте узнали как можно больше потенциальных покупателей?

- Быть лучше и популярнее конкурентов?

- Сделать свой бренд известным?

- Повысить посещаемость своего сайта?

- Чтобы Ваш сайт лидировал в поисковых системах?

Я с радостью Вам помогу !

Немного обо мне:

- 4 года результативной практики продвижения сайтов (Страны СНГ, а также западные рынки, США)

- Успешный опыт работы с топовыми сайтами, порталами, интернет-магазинами различных тематик.

- Сертификат специалиста по Google AdWords

- Сертификат Google Analytics Individual Qualification

- Практикую индивидуальный подход к каждому клиенту

Что я могу:

• Предварительный анализ тематики

• Анализ юзабилити и проектирование удобных интерфейсов

• Анализ технического состояния сайта

• Создание и оптимизация посадочных страниц

• Построение стратегии продаж

• Комплексное продвижение (SEM)

• Поисковое продвижение (SEO)

• Очистка репутации (SERM)

• Контекстная реклама Google AdWords и Яндекс.Директ (PPC)

• Продвижение с оплатой за трафик

• Продвижение с оплатой за действие (звонок, заказ)

• Продвижение зарубежных проектов

• Медийная реклама

• Баннерная реклама

• Таргетинговая реклама в соц. сетях

• Услуги копирайтинга

Чего я не делаю

• Не обещаю вывести 100% запросов в ТОП 10–3–1 поисковой выдачи Google за 10 дней

• Не обещаю повысить продажи в 10 раз и увеличить посещаемость сайта на 100500%

• Не использую методов «черного» SEO

• Не пользуюсь услугами посредников

Гарантии

• Гарантирую максимально качественно выполнять процесс поискового продвижения сайта заказчика, до достижения максимально возможного результата

• 65–98% запросов моих клиентов выходят в ТОП 10 поисковой выдачи Google

• Срок выхода в ТОП 10:

для молодого сайта – 3–6 мес.

для сайта возрастом от 1 года. – от 4 мес.

для сайта под поисковым фильтром Google – от 6 мес.

Стоимость поискового продвижения

• Минимальный бюджет на продвижение – от 500 $ в мес.

• Стоимость продвижения зависит от объёма, тематики, частотности и конкуренции поисковых фраз.

• Стоимость продвижения для каждого клиента формируется индивидуально.

• При заказе одним клиентом от 2-х и более сайтов на продвижение – Скидка!

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