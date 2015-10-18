Вы хотите:
- Чтобы Ваш бизнес приносил прибыль?
- Чтобы о Вашем сайте/услугах/продукте узнали как можно больше потенциальных покупателей?
- Быть лучше и популярнее конкурентов?
- Сделать свой бренд известным?
- Повысить посещаемость своего сайта?
- Чтобы Ваш сайт лидировал в поисковых системах?
Я с радостью Вам помогу !
Немного обо мне:
- 4 года результативной практики продвижения сайтов (Страны СНГ, а также западные рынки, США)
- Успешный опыт работы с топовыми сайтами, порталами, интернет-магазинами различных тематик.
- Сертификат специалиста по Google AdWords
- Сертификат Google Analytics Individual Qualification
- Практикую индивидуальный подход к каждому клиенту
Что я могу:
• Предварительный анализ тематики
• Анализ юзабилити и проектирование удобных интерфейсов
• Анализ технического состояния сайта
• Создание и оптимизация посадочных страниц
• Построение стратегии продаж
• Комплексное продвижение (SEM)
• Поисковое продвижение (SEO)
• Очистка репутации (SERM)
• Контекстная реклама Google AdWords и Яндекс.Директ (PPC)
• Продвижение с оплатой за трафик
• Продвижение с оплатой за действие (звонок, заказ)
• Продвижение зарубежных проектов
• Медийная реклама
• Баннерная реклама
• Таргетинговая реклама в соц. сетях
• Услуги копирайтинга
Чего я не делаю
• Не обещаю вывести 100% запросов в ТОП 10–3–1 поисковой выдачи Google за 10 дней
• Не обещаю повысить продажи в 10 раз и увеличить посещаемость сайта на 100500%
• Не использую методов «черного» SEO
• Не пользуюсь услугами посредников
Гарантии
• Гарантирую максимально качественно выполнять процесс поискового продвижения сайта заказчика, до достижения максимально возможного результата
• 65–98% запросов моих клиентов выходят в ТОП 10 поисковой выдачи Google
• Срок выхода в ТОП 10:
для молодого сайта – 3–6 мес.
для сайта возрастом от 1 года. – от 4 мес.
для сайта под поисковым фильтром Google – от 6 мес.
Стоимость поискового продвижения
• Минимальный бюджет на продвижение – от 500 $ в мес.
• Стоимость продвижения зависит от объёма, тематики, частотности и конкуренции поисковых фраз.
• Стоимость продвижения для каждого клиента формируется индивидуально.
• При заказе одним клиентом от 2-х и более сайтов на продвижение – Скидка!
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