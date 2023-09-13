Нужен монтаж с разными смешными моментами как у ютубера slidan. Видео интервью с популярными подростками в городе(целевая аудитория подростки). Видео будет на Ютуб. Хочу чтобы я удивился, можем вместе сидеть в discord? смотря на уровень ...
Адаптировать видео на украинский язык + озвучка на украинском языке:
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Адаптировать видео на украинский язык + озвучка на украинском языке:
https://www.youtube.com/watch?v=HC9YCf5nMf8&list=PLJOYlVJ2jDkg2xsTcoBegVT6xocie98zc&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=jIWI7CcKvyU&list=PLJOYlVJ2jDkg2xsTcoBegVT6xocie98zc&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=-o4JKHW9pTk&list=PLJOYlVJ2jDkg2xsTcoBegVT6xocie98zc&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=Wgpy66YXswk&list=PLJOYlVJ2jDkg2xsTcoBegVT6xocie98zc&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=Uk3hjKFC9SQ&list=PLJOYlVJ2jDkg2xsTcoBegVT6xocie98zc&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=cHRSLLjrBIM&list=PLJOYlVJ2jDkg2xsTcoBegVT6xocie98zc&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=hrzrwxtDSrY&list=PLJOYlVJ2jDkg2xsTcoBegVT6xocie98zc&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=81NkT0yReXA&list=PLJOYlVJ2jDkg2xsTcoBegVT6xocie98zc&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=C77c4I6AuJQ&list=PLJOYlVJ2jDkg2xsTcoBegVT6xocie98zc&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=w_R5oaQLO_g&list=PLJOYlVJ2jDkg2xsTcoBegVT6xocie98zc&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=hZ1nMOtYP8w&list=PLJOYlVJ2jDkg2xsTcoBegVT6xocie98zc&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=UhufPi99zJA&list=PLJOYlVJ2jDkg2xsTcoBegVT6xocie98zc&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=3DXO23YNZtk&list=PLJOYlVJ2jDkg2xsTcoBegVT6xocie98zc&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=3aOWc8FMlmA&list=PLJOYlVJ2jDkg2xsTcoBegVT6xocie98zc&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=Op_5mLvRROU&list=PLJOYlVJ2jDkg2xsTcoBegVT6xocie98zc&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=ARfPbgC6Ico&list=PLJOYlVJ2jDkg2xsTcoBegVT6xocie98zc&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=-jntNfEe4S4&list=PLJOYlVJ2jDkg2xsTcoBegVT6xocie98zc&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=-FsajBeFGU8&list=PLJOYlVJ2jDkg2xsTcoBegVT6xocie98zc&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=rl4TKX0W1T0&list=PLJOYlVJ2jDkg2xsTcoBegVT6xocie98zc&index=39
https://www.youtube.com/watch?v=kmZju6xuo-8&list=PLJOYlVJ2jDkiHJpSAZK_gTl0pwPGoN7Vz
https://www.youtube.com/watch?v=dbWAv5uZ1K4&list=PLJOYlVJ2jDkiHJpSAZK_gTl0pwPGoN7Vz&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=zX8N-7Lr5Qs&list=PLJOYlVJ2jDkiHJpSAZK_gTl0pwPGoN7Vz&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Ir0KpbnmvPg&list=PLJOYlVJ2jDkiHJpSAZK_gTl0pwPGoN7Vz&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=QYpjjiQqvTM&list=PLJOYlVJ2jDkiHJpSAZK_gTl0pwPGoN7Vz&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=5bZV248vOq4&list=PLJOYlVJ2jDkiHJpSAZK_gTl0pwPGoN7Vz&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=g2iAmxA7WFU&list=PLJOYlVJ2jDkiHJpSAZK_gTl0pwPGoN7Vz&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=llrjYQ1iEwY&list=PLJOYlVJ2jDkiHJpSAZK_gTl0pwPGoN7Vz&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=aLZp9kYAf9w&list=PLJOYlVJ2jDkiHJpSAZK_gTl0pwPGoN7Vz&index=9
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