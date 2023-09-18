Сделать из видео небольшой клип (юмор для дня рождения) не больше минуты

Добавить разные новые крутые эффекты по максимуму, пускай будет ляписто и нарачито тем самым высмеять

Видео нарезать по движениям, там их много, но постараться под слова трека "совместиться" (на это пример небольшой дам)



Трек готовый есть, единственно что попрошу басы увеличить в некоторых местах где припев, хотя наверное в минуту уложится только один припев



Все файлы скину на почту или куда удобней