Сделать из видео небольшой клип

ВидеомонтажЗавершен15 заявок66 просмотров
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Сделать из видео небольшой клип (юмор для дня рождения) не больше минуты

Добавить разные новые крутые эффекты по максимуму, пускай будет ляписто и нарачито тем самым высмеять
Видео нарезать по движениям, там их много, но постараться под слова трека "совместиться" (на это пример небольшой дам)

Трек готовый есть, единственно что попрошу басы увеличить в некоторых местах где припев, хотя наверное в минуту уложится только один припев

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3 месяца назад
pisalo
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
день назад
Выбранный исполнитель
freelancebusines
Влад 
24 годаУкраина
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
$21
1 день
USDT
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик и человек,понятно объясняет что хочет видеть в проекте,и всегда входит в положение,рад что нашел такого заказчика,работаем дальше)
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