Нужен монтаж с разными смешными моментами как у ютубера slidan. Видео интервью с популярными подростками в городе(целевая аудитория подростки). Видео будет на Ютуб. Хочу чтобы я удивился, можем вместе сидеть в discord? смотря на уровень ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать из видео небольшой клип (юмор для дня рождения) не больше минуты
Добавить разные новые крутые эффекты по максимуму, пускай будет ляписто и нарачито тем самым высмеять
Видео нарезать по движениям, там их много, но постараться под слова трека "совместиться" (на это пример небольшой дам)
Трек готовый есть, единственно что попрошу басы увеличить в некоторых местах где припев, хотя наверное в минуту уложится только один припев
Все файлы скину на почту или куда удобней
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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