Смонтировать видео интервью

Нужен монтаж с разными смешными моментами как у ютубера slidan. Видео интервью с популярными подростками в городе(целевая аудитория подростки). Видео будет на Ютуб. Хочу чтобы я удивился, можем вместе сидеть в discord? смотря на уровень монтажа могу заплатить больше.