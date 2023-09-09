Монтаж видео-ролика Reels

$30
ВидеомонтажЗакрыт30 заявок109 просмотров
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Для инстаграм-аккаунта онлайн-школы иностранный языков нужно смонтировать reels

Прикрепляю ссылку на наш аккаунт в инстаграм ??

https://instagram.com/znaem.online?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Для аккаунта школы нам надо сделать динамичное видео про то, как проходят уроки. Мы используем удобную платформу, видео из сериалов и т.д. Хочется это все показать в видео.

Нужно смонтировать ролик на 30-40 секунд, с интересными нескучными переходами.

Весь видео контент мы вам предоставим.

3 месяца назад
guest_1694248386900
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
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