Монтаж видео-ролика Reels

Для инстаграм-аккаунта онлайн-школы иностранный языков нужно смонтировать reels

Прикрепляю ссылку на наш аккаунт в инстаграм ??

https://instagram.com/znaem.online?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Для аккаунта школы нам надо сделать динамичное видео про то, как проходят уроки. Мы используем удобную платформу, видео из сериалов и т.д. Хочется это все показать в видео.

Нужно смонтировать ролик на 30-40 секунд, с интересными нескучными переходами.

Весь видео контент мы вам предоставим.