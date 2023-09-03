Нужен видеомонтаж для роликов на YouTube

5 анимированных роликов презентации интерфейса мобильного приложения. Каждый ролик примерно 5 секунд. Описывает сценарий нажатия кнопки и эффекта от нажатия этой кнопки. Результат по стилю должен быть идентичен примеру. Примеры видео по ссылке ...
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Есть ютюб канал на строительную тему, нужен монтажер видео.
https://youtube.com/@respecttimoff
Для понимания подходим ли мы друг другу, нужно будет выполнить тест задание на 2-5 минут.
Ищем человека срочно))
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