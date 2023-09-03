Нужен видеомонтаж для роликов на YouTube

ВидеомонтажЗакрыт27 заявок94 просмотра
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Есть ютюб канал на строительную тему, нужен монтажер видео.
https://youtube.com/@respecttimoff

Для понимания подходим ли мы друг другу, нужно будет выполнить тест задание на 2-5 минут.

Ищем человека срочно))

4 месяца назад
guest_1694106505077
Россия
4 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
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