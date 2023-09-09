Motion дизайнер. Шоурилсы для кейсов на сайт.

Ищем Motion дизайнера.

Важно сразу включиться в задачу.



Описание задачи

- Шоурилсы на обложку кейсов для сайта веб дизайн агенства

- Синематики внутри кейсов

- Кинетическая типографика, минимальное 3д



Напиши нам:

- пару слов о себе

- ссылку на работы/портфолио

- свою часовую ставку



Примерный референс по задаче:

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=SaOwutdzd24



О нас

Мы - digital агентство Cursor, создаем брендинг и веб-сайты. Мы небольшая команда, где каждый горит своим делом. Для нас важно в каждом поддерживать внутренний огонь, а в команде - лучшие условия для работы и развития.