К существующей верстке добавить адаптивность. Сайт должен нормально отображаться на всех устройствах (телефоны от 320 px., планшеты и ПК). От вас требуется только подправить html и css файлы. Натягивать верстку на шаблон не нужно. ...
Адаптивная верстка сайта
Необходима адаптиваня верстка 6 типов страницы сайта пиксель в пиксель
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