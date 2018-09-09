Адаптивная верстка сайта

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Завершен2 заявки243 просмотра

Необходима адаптиваня верстка 6 типов страницы сайта пиксель в пиксель

7 лет назад
master2124
Юрий 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

alraa
36 лет
14 лет в сервисе
Был
12 часов назад
7 лет назад
$1440
20 дней
Заказал адаптивную верстку + посадку на WP. Исполнитель выполнил все очень качественно и раньше срока. По ТЗ выполнены все пожелания. Отличная коммуникация. Рекомендую к сотрудничеству.
Работаю с Юрием не первый раз, отличная организация работы, интересные проекты, быстрая обратная связь. Рекомендую как надежного заказчика. Спасибо!!!

Заявки фрилансеров

alraa
36 лет
14 лет в сервисе
Был
12 часов назад
7 лет назад

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