Сверстать лендинг

Все привет. Необходимо сверстать и настроить мультиленд.

1. Верстка адаптивная

2. Всего лендов будет пять штук. По факту он один, разница с остальными фоном и иногда картинками

3. Повесить и настроить ленд. Прикрутить к поддоменам, настроить корректную отправку заявок, метрика+цели.

Превью 3х лендов по ссылке yadi.sk/d/G1aSAm3qs8rwyA . остальные два чуть позже докину.

По срокам – желательно до понедельника.