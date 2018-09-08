Главная уже сверстана, от неё можно взять меню и шапку. Верстка адаптивная, картинки здесь https://yadi.sk/d/Ziw5CaJcMLkZKQ
Сверстать лендинг
Все привет. Необходимо сверстать и настроить мультиленд.
1. Верстка адаптивная
2. Всего лендов будет пять штук. По факту он один, разница с остальными фоном и иногда картинками
3. Повесить и настроить ленд. Прикрутить к поддоменам, настроить корректную отправку заявок, метрика+цели.
Превью 3х лендов по ссылке yadi.sk/d/G1aSAm3qs8rwyA . остальные два чуть позже докину.
По срокам – желательно до понедельника.
Заявки фрилансеров
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